Stand-by Sabiri, adesso la Fiorentina cerca altro sul mercato

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, qualora la Fiorentina dovesse riuscire a piazzare due pedine in uscita sul mercato, sarà poi tempo di pensare agli eventuali sostituti: Sabiri, messo in stand-by dopo oltre un mese di corteggiamenti, resta ancora sullo sfondo anche se a più riprese (anche pubbliche) il dg Barone ha fatto sapere che il fantasista – che in un primo momento era stato valutato un colpo utile nel ruolo di mezzala – non è mai stato un vero obiettivo di mercato.

La contemporanea esplosione di Bonaventura e Barak sulla trequarti, oltretutto, non ha aiutato ad aumentare la candidatura del sampdoriano, reduce oltretutto da un discreto Mondiale che ne ha aumentato il costo. Discorso diverso per Tameze, che sarebbe un investimento che la proprietà sarebbe disposta a fare indipendentemente dalla partenza di un big o magari proprio in previsione di una partenza futura di Amrabat: costo dell’operazione circa 10 milioni, anche se i buoni rapporti con il Verona (figli anche dell’operazione estiva per Barak) potrebbero agevolare il tutto.