Stangata per la Juventus: 15 punti di penalizzazione e sanzioni pesanti per i dirigenti

Stangata clamorosa per la Juventus. La Corte Federale d’Appello ha superato anche la richiesta della Procura Federale, portando i punti di penalizzazione da nove a quindici, da applicare nel campionato in corso. La sanzione arriva in merito al coinvolgimento del club bianconero nel caso plusvalenze.

Pene pesanti anche per i dirigenti della Juventus. 2 anni e mezzo a Paratici, 2 anni ad Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini e 8 mesi a Nedved. Assolti gli altri otto club. La Juve presenterà ora ricorso al Collegio di garanzia del Coni.