Stankovic blinda i fedelissimi, ma tra di loro non c’è Sabiri

L’edizione odierna de Il Secolo XIX analizza la divisione creata dall’allenatore Stankovic all’interno della rosa della Sampdoria. Il club ligure, in precarie condizioni economiche, potrebbe cedere alcuni giocatori nel mercato invernale per fare cassa. Tra questi anche Sabiri, obiettivo della Fiorentina che non rientra nello zoccolo duro della Samp.

Audero; Bereszynski, Murillo, Amione, Augello; Leris, Rincon, Yepes; Djuricic; Gabbiadini, Montevago. Nell’elenco fatto dal quotidiano sugli incedibili, non c’è quello del marocchino, sempre più vicino alla cessione.