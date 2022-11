Stankovic: “Dovevamo essere più furbi sul primo gol, c’era un giocatore a terra. Biraghi ha detto che non ha visto e gli credo”

Parole in conferenza stampa anche per il tecnico della Samp, Dejan Stankovic:

“Quando lavori e prepari una partita e alla prima ripartenza prendi il gol…Dovevamo essere più furbi. C’era un giocatore a terra, Biraghi ha detto che non l’ha visto e gli credo perché è un ragazzo perbene. La Fiorentina è una squadra molto forte, abbiamo analizzato qualsiasi punto ed erano forti. A noi ha penalizzato un gol subito nei primi quattro minuti. Siamo stati poco pericolosi davanti, sto cercando di essere più pericoloso in avanti senza sbilanciarmi. Mi spiace tanto perché mi trovo benissimo, sento l’appoggio di tutta la società, di tutti i ragazzi, affetto e supporto dei tifosi. E’ un momento delicato e ci servono i punti. Ancora una settimana e vediamo dove siamo. Sto cercando la formula per essere pericoloso e non sbilanciarmi tanto. Per adesso non funziona”.