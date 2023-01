Stankovic: “Per tutte le squadre italiane è difficile venire al Franchi a giocare. Per me Jovic è un fenomeno, a volte meglio un abbraccio che una critica”

L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic è intervenuto dal Franchi dopo la partita contro la Fiorentina: “Quando si esce in una competizione di certo non si può essere felici. Ma l’abbiamo onorata in casa di una squadra forte. Per nessuna squadra italiana è facile venire a giocare al Franchi, allenata da un tecnico bravo bravo bravo come Italiano. Abbiamo recuperato pedine importanti in questa partita”

“Faccio i complimenti alla squadra viola che va avanti, ma noi siamo riusciti a tenergli testa. La formazione gigliata ha un organico davvero molto importante. Se continuiamo così sono convinto che il lavoro tornerà indietro. Non ci arrendiamo. Alleno ragazzi umili, vogliosi. Abbiamo tante difficoltà, ma non molliamo. Guardandogli negli occhi vedo che sono disposti a tutto per questa maglia”.

E su Jovic: “Io non voglio commentare un ragazzo che non è mio. Ma lo conosco da quando è bambino. Per me è un fuoriclasse. Dategli più fiducia e non mettetelo in discussione. Più che una critica, a volta gli serve un abbraccio. Con le critiche, a volte si toccano tasti che possono fare il contrario di quello che ci si aspetta”.