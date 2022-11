Stankovic pronto a rinunciare agli esperimenti in difesa contro la Fiorentina, ma ci potrebbe essere una novità

Se la testa della Fiorentina è rivolta alla trasferta in Lettonia contro il Riga, la Sampdoria ha già i viola come prossimo obiettivo. Stankovic pensa a come arginare la squadra gigliata, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo dove, fino a oggi, Alex Ferrari non ha dato grandi garanzie.

Il tecnico serbo potrebbe infatti optare per la novità Bruno Amione, che potrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo naturale al centro della difesa al posto dell’ex Bologna. A riportarlo è sampnews24.com