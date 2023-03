Stankovic: “Sabiri non mi era piaciuto, l’ho cambiato per non mettere in difficoltà la squadra”

Una sostituzione che ha fatto discutere quella di Sabiri durante Sampdoria-Salernitana, perché arrivata al 35′ del primo tempo. Il marocchino, che a giugno diventerà un calciatore viola, è uscito anche tra i fischi e gli improperi e il suo tecnico, Dejan Stankovic ne ha parlato così a Dazn:

“Sabiri? Potevo fare tre cambi in quel momento. Non mi era piaciuto, ho fatto il cambio per non mettere la squadra in difficoltà”.