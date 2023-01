Stankovic: “Sconfitti da una grande Fiorentina e un gran gol di Barak ma abbiamo onorato la competizione”

A Mediaset arrivano anche le parole del tecnico della Samp, Dejan Stankovic:

“Un episodio ci ha penalizzato, un grandissimo gol di Barak in mischia ma abbiamo onorato la competizione con una prestazione che mi fa felice. Abbiamo recuperato Colley e Sabiri che hanno fatto una gara intera dopo tanto tempo. C’è stato qualche problemino prima della partita con Murru e Nuytinck, in generale contro una grande Fiorentina, in casa loro, ci siamo fatti sentire. Tutte le partite sono importanti ma ne abbiamo una lunedì per cui abbiamo dovuto gestire”.