“Stasera mi aspetto una Fiorentina da Europa, mentre la Lazio vorrà reagire dopo la batosta-Simeone”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista del Messaggero Massimo Caputi. Queste le sue parole in vista della partita di questa sera tra Lazio e Fiorentina: ”

“La Lazio vorrà reagire dopo la batosta di Verona. Stasera sarà una partita da seguire perché dall’altra parte c’è una Fiorentina che vuole dimostrare di essere da Europa. La squadra viola non viene da annate particolarmente facili ma on ha nessuno in rosa che ha fatto la fortuna della squadra. A differenza della Lazio. Italiano ha dato un’impronta precisa a questa squadra fin dalla prima partita all’Olimpico contro la Roma”.