Stasera per la Serbia è dentro o fuori al Mondiale: cambia il modulo in attacco, prima occasione per Jovic?

La Serbia ha bisogna di una vittoria contro la Svizzera per sperare nel secondo posto nel girone e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale. Anche i tre punti, però, potrebbero non bastare, perché il Brasile dovrà anche battere il Senegal. In caso contrario si vedrà la differenza reti.

In ogni caso, almeno per la speranza serve la vittoria e mister Stojkovic sembra davvero convinto a lanciare dal primo minuto due punte. Favoriti per la maglia da titolari sono Vlahovic e Mitrovic, ma se le cose non dovessero funzionare, Jovic è pronto a fare il suo debutto in questo Mondiale. Dietro Milenkovic ha il posto assicurato. Sarà una Serbia all’arrembaggio. O dentro o fuori.