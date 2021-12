“Stasera potrebbe essere un’occasione per attirare squadre interessate a Kokorin. Amrabat? Aspetta solo di cambiare maglia”

Il noto campione della pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Stasera contro il Benevento sarà importante non sottovalutare la partita, sarà una buona occasione magari per chi ha giocato meno ed avrà la possibilità di scendere in campo. Italiano è stato bravo ad utilizzare tanti giocatori fin qui”.

E poi ha aggiunto: “Se giocherà Kokorin al centro dell’attacco potrà essere una vetrina prestigiosa per trovare squadre a cui cederlo. Discorso diverso per Amrabat, l’ex Verona ha più mercato ed un eventuale infortunio sarebbe un disastro, magari ci sono già trattative in corso con altri club. La sensazione è che abbia già staccato la spina ed aspetti di cambiare maglia”.