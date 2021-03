Stasera una gara speciale per Veretout, ma il Milan è pronto a fare la sua offerta: scambio tra ex Fiorentina in vista?

Stasera per Veretout sarà una partita speciale, contro la squadra che l’ha portato in Italia e nel quale si è consacrato come uno dei centrocampisti più decisivi del campionato. Su di lui però, ci sarebbe forte l’interessamento del Milan, alla ricerca di un centrocampista in vista della prossima stagione. I rossoneri sembrerebbero intenzionati a poter offrire per lui quest’estate un altro ex Fiorentina, Ante Rebic. La società milanese valuterebbe i due entrambi intorno ai 35 milioni e vorrebbe uno scambio alla pari. La Roma però, non sembra intenzionata a lasciar andare il francese così facilmente, valutandolo più di 40 milioni. A riportarlo è calciomercatonews.com