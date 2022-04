Statistiche e curiosità della trasferta di Napoli. I numeri non invidiabili della Fiorentina

Numeri e statistiche spesso annoiano, ma in fin dei conti sono emblematici e misurano il momento di una squadra. Leggendo i dati Opta, innanzitutto Napoli-Fiorentina sarà una sfida tra le due squadre con il possesso palla medio più alto del campionato in corso. 59% per i partenopei e 57% per la Viola. Gli azzurri inoltre vantano anche un altro record, essendo la squadra che ha collezionato più punti in Serie A in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

Solo Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina (uno solo, a settembre contro l’Udinese) in questa Serie A: i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila e potrebbero arrivare a 12 gare senza mantenere la porta inviolata fuori casa in uno stesso massimo campionato dal finale della stagione 2009/10 (13 in quel caso).