Stavolta è lo Spezia a guardare in casa Fiorentina. Kouame piace al club ligure come alternativa al giovane Piccoli

Spezia e Fiorentina si intrecciano ancora. Dopo la movimentata trattativa che ha visto convolare a nozze Italiano e il club di Rocco Commisso, adesso il club ligure avrebbe messo gli occhi addosso ad un giocatore della Fiorentina. Come riportato dal Secolo XIX, lo Spezia inizia a valutare le alternative in caso saltasse definitivamente l’operazione per il ritorno di Roberto Piccoli dall’Atalanta. Il giovane attaccante non si è presentato alle visite mediche con i liguri nella giornata di ieri.

Adesso, la società bianca sta sondando altre piste e una di queste porta a Christian Kouame, ma si approfondirà solo nel caso dovesse saltare definitivamente la trattativa per l’attaccante dell’Atalanta. L’ivoriano della Fiorentina è reduce dall’Olimpiade ed è atteso nelle prossime ore a Firenze.