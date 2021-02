Stellini: “Non era facile giocare su un campo come quello di Firenze dopo la gara contro la Juventus. Partite come queste sono molto difficili”

Cristian Stellini, vice dell’allenatore dell‘Inter Antonio Conte. ha commentato così la vittoria ottenuta contro la Fiorentina per 2-0: “Non era semplice giocare così dopo la gara contro la Juventus. Partite come queste sono molto difficili da giocare. Siamo soddisfatti, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia, fornendo tante palle gol. Era quello che ci aspettavamo da loro. Conte? . Oggi siamo stati molto ordinati e precisi: posso fare solo i complimenti alla squadra”.. Quando si vive la partita da fuori si soffre sempre di più. I suoi consigli sono molto importanti.

0 0 vote Article Rating