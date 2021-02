Stellini: “Non era una partita semplice e potevamo chiuderla anche prima. Ma siamo stati bravi a contenere la Fiorentina”

In sala stampa si presenta Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, squalificato: “Un commento molto positivo perché non era una partita semplice, avevamo giocato e speso tanto tre giorni fa. Dovevamo recuperare energie fisiche e mentali, siamo stati bravi a gestirla dal primo al novantesimo, potevamo chiuderla prima capitalizzando qualche occasione in più. La difesa? A parte qualche situazione pericolosa nel primo tempo, abbiamo gestito molto bene la fase difensiva”.

