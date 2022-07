Step by step, una settimana da cerchio rosso

L’inizio di questa settimana non sarà né banale né sottotraccia: dagli annunci di Mandragora e Jovic, dalle visite mediche per Gollini fino all’assalto finale per Dodò, il club viola è pronto a stupire per presentarsi al meglio in vista della partecipazione alla “chance” di Conference League.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport tra le proprie pagine, mercoledì dovrebbe esserci la presentazione del nuovo regista italiano mentre domani dovrebbe accendersi definitivamente il verde per l’arrivo di Luka Jovic, per il quale il Real Madrid si è convinto a pagare metà dell’ingaggio (6 milioni circa).