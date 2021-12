Stessa caviglia e altro dolore. Pochi minuti e Pulgar va nuovamente KO

La caviglia non dà tregua ad Erick Pulgar. Il centrocampista della Fiorentina è rimasto fuori per diverse settimane a causa di un infortunio all’articolazione che si trova tra gamba e piede.

Italiano lo ha rilanciato in campo ieri sera per la prima volta, nelle fasi finali del match contro il Benevento, ma sono bastati pochi minuti al cileno per andare nuovamente KO.

“E’ la solita caviglia interessata – ha spigato il tecnico gigliato – Ha avuto una rotazione un po’ strana, ci sta qualche dolorino sull’arto già infortunato e non in perfette condizioni. Speriamo non sia nulla di che”. Insomma c’è un certo ottimismo nell’ambiente, mentre le sensazioni in campo erano state diverse. La speranza è che non ricominci nuovamente il calvario.