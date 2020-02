STESSO EPISODIO, DUE VALUTAZIONI COMPLETAMENTE DIVERSE. QUELLO CHE NESSUNO VI HA FATTO VEDERE SU PASQUA IN JUVENTUS-FIORENTINA FOTO FN

Prima di tutto è d’uopo fare alcuni ringraziamenti per la segnalazione. Segnalazione che parte così:

Buongiorno direttore, le scrivo per farle notare una cosa che è scappata al grande pubblico. Al 92,28 min. di juve fiorentina quadrado fa su dalbert lo stesso movimento che viene fatto su bettancur in occasione del rigore! Secondo lei la decisione arbitrale è stata la stessa? Vada a vedere se ha tempo? Saluti!

Maurizio Petrone

I FATTI – Minuto 92′ e 30″ (per l’esattezza), la partita tra Juventus e Fiorentina è agli sgoccioli. Siamo a centrocampo con Dalbert che contende il pallone a Cuadrado. Il giocatore della Juve si frappone tra avversario e pallone, alzando il braccio, così come aveva fatto in precedenza Ceccherini su Bentancur, e finisce per avere la meglio. Dalbert cade e Pasqua cosa fa? Lascia proseguire l’azione.

Ora, a scanso di equivoci, è bene subito precisare una cosa: non c’era fallo da parte di Ceccherini e non c’è fallo nemmeno in questa circostanza. Quello che però ci preme sottolineare è come sullo stesso tipo d’azione, nella stessa partita, lo stesso arbitro possa avere due visioni diametralmente opposte e due tipi di valutazioni diverse. E’ scarso, è ormai nel pallone, è impallato (anche se non è vero e ve lo abbiamo dimostrato con un fotogramma), trovate voi la spiegazione di questo comportamento. Però non crediamo sia possibile accettare un fatto del genere. Fatto che nessuno vi aveva fatto vedere finora, anche perché eravamo tutti concentrati su episodi ben più significativi per le sorti dell’incontro, ma che la dice lunga sulla confusione che regna all’interno della classe arbitrale italiana.

Inoltre, delle due l’una: davanti ad entrate simili gli arbitri devono fischiare o lasciare correre. Noi crediamo di no, ma è fallo oppure o no? Che si mettano d’accordo una buona volta. E poi è Nicchi che si dice disgustato…