Stesso obiettivo, cifre spese totalmente diverse: parola al campo per Fiorentina-Roma, non ai milioni

Lunedì sera sarà scontro diretto per l’Europa tra Fiorentina e Roma, che a tre partite dal termine della Serie A si trovano a lottare per lo stesso obiettivo. I giallorossi però, come sottolineato questa mattina da La Nazione, hanno un valore della rosa nettamente più ampio rispetto a quello della squadra gigliata: il club capitolino si ferma a 369 milioni, mentre la Fiorentina raccimola circa 237 milioni complessivi.

Differenti, e non di poco, anche le cifre che sono state spese per creare la squadra. A partire dallo stesso Mourinho, che guadagnerà 22 milioni lordi in tre anni a differenza del più modesto contratto di Italiano. Il quotidiano mette a confronto anche i portieri, con il valore di Rui Patricio che è di 8 milioni, contro gli 1,5 di Terracciano. E poi ancora Abraham e Zaniolo, rispettivamente valutati 45 e 33 milioni. A Firenze Nico Gonzalez si ferma a 24 milioni, con Cabral rimasto sui 15 milioni con i quali è stato acquistato a gennaio.

Una forbice ampia che dà ancora più merito al lavoro di Italiano. Adesso però dovrà parlare il campo.