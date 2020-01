Sticchi Damiani: “Ci stiamo sentendo con la Fiorentina per poter prendere una prima scelta”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani parla a Sky Sport a proposito della trattativa per portare in terra salentina il trequartista di proprietà della Fiorentina Riccardo Saponara, il quale si trova al momento in prestito al Genoa: “Per la salvezza ci devono aiutare due cose. Lo staff medico nel recuperare alcuni giocatori e poi il mercato. Stiamo per chiudere due trattative in entrata, che spero ci possano far fare il salto di qualità. Il club non si tira mai indietro quando c’è da fare uno sforzo, spero ci siano novità già da domani. Per Acquah ci siamo, mentre per Saponara ci stiamo sentendo con la Fiorentina. Confido di risolvere la situazione lunedì, è la nostra prima scelta ma ci sono altri nomi in quel ruolo”.