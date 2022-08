Sticchi Damiani rincara la dose: “Inaccettabile che lo stadio venga visto come una zona franca dove poter fare qualsiasi cosa”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato in un’intervista su Il Mattino i fatti accaduti al Franchi dopo Fiorentina-Napoli, in particolare lo scontro tra un tifoso e Luciano Spalletti: ”

“Ci sono troppe persone maleducate nelle tribune e questo è chiaro. Penso sia inaccettabile che gli stadi vengano utilizzati e considerati come zone franche dove poter fare qualsiasi cosa. Questa cosa non la concepisco: lo stadio non deve essere un luogo dove dare sfogo alle volgarità, ci dobbiamo comportare tutti bene dentro un impianto sportivo”