“Per Saponara c’è un impegno con la Fiorentina per parlare del riscatto”. Lo ha detto il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Il club giallorosso ha deciso di puntare sul trequartista di proprietà dei viola nel corso dell’ultimo mercato invernale. E, almeno fino a quando il campionato non è stato bloccato, la scelta aveva pagato anche perché il giocatore aveva fornito buone prestazioni e aveva trovato la via della rete nel corso del match contro l’Atalanta.