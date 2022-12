Stojkovic apre a mogli e famiglie e Jovic ne approfitta subito

La Serbia sta aspettando la partita decisiva con la Svizzera ai Mondiali in corso di svolgimento in Qatar. E il CT della Nazionale, Dragan Stojkovic, ha deciso di lasciare trascorrere ai propri giocatori alcune ore con le rispettive famiglie.

Di questa opportunità ne ha approfittato subito il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, che ha incontrato la propria compagna, Sofija Milošević, giunta in Medio Oriente, assieme al figlio Aleksey. Sui social è stata documentata tutta la loro serata, la puntata al ristorante e le attenzioni date al piccolo.

Jovic attende di avere una possibilità da parte del proprio tecnico: in questi Mondiali ancora non è sceso in campo, neanche per un minuto.