Stojkovic: “Ho sentito Jovic ha una gran voglia di imporsi con la Fiorentina. Rinnovo Milenkovic vale come un grande acquisto”

Il CT della Serbia, Dragan Stojkovic, domani sarà al Franchi per vedere Fiorentina-Cremonese. I suoi occhi saranno puntati in particolar modo su due giocatori viola: Jovic e Milenkovic.

“Mi aspetto che Jovic torni a giocare con continuità – ha detto Stojkovic a Tuttosport – L’ho sentito motivato, ha una gran voglia di imporsi con la Fiorentina“.

Poi Stojkovic ha aggiunto: “Il club viola ha un allenatore eccellente come Italiano e ha fatto un bel mercato, con innesti importanti. E il rinnovo di Milenkovic vale come un grande acquisto. Sono contento per Nikola: adesso che ha prolungato, potrà concentrarsi unicamente sul campo”.