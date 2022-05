Stojkovic: “Milenkovic è molto forte, lo vedrei bene anche all’estero. Le difficoltà di Vlahovic alla Juventus? Vi dico”

Intervistato da Tuttosport, il ct della Serbia Dragan Stojkovic si è soffermato sul futuro del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: “È un ragazzo davvero molto forte, lo vedrei bene ovunque, anche all’estero. Quello che conta adesso è il volere del giocatore e della Fiorentina”.

Stojkovic si è poi soffermato sulle difficoltà di Dusan Vlahovic alla Juventus: “Perché dovrei essere preoccupato? Nessuno di noi dovrebbe esserlo. Dusan sta giocando molto bene e non è possibile segnare ogni domenica. In questo momento deve rimanere calmo e non pensare al gol, che sicuramente arriverà presto. I grandi attaccanti sono fatti così, vivono per segnare. Fidatevi di me: Vlahovic segnerà contro l’Inter“.