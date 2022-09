Stojkovic: “Milenkovic è molto importante per la Serbia. Vi dico quali sono le sue condizioni”

Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha menzionato il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che non è stato convocato per le gare di Nations League di settembre. Il giocatore deve ancora recuperare dall’infortunio che ha costretto Italiano a sostituirlo nel match contro la Juventus. La Fiorentina spera di riaverlo dopo la sosta e Stojkovic?

“Milenkovic è in fase di recupero – ha detto il selezionatore della nazionale serba – crediamo, e crede anche lui, che tornerà il prima possibile ad allenarsi. È un giocatore molto importante per la nostra nazionale. In ogni caso, abbiamo a disposizione altri giocatori in forma”.