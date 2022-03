Stojkovic: “Milenkovic ha un problema alla gamba destra, al 90% contro l’Ungheria non giocherà”

Direttamente dal ritiro della nazionale serba non arrivano buone notizie riguardo alle condizioni del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Lo ha annunciato lo stesso Ct Dragan Stojkovic in conferenza stampa in vista dell’amichevole in programma contro l’Ungheria: “Milenkovic con tutta probabilità non farà parte della gara, sente una fitta alla parte posteriore della gamba destra. Giocare per lui è rischioso, non sarà in squadra al 90%, ma viaggerà con noi per Budapest”.

Resta quindi da valutare l’entità del problema fisico accusato dal centrale viola per capire se potrà essere in campo alla ripresa del campionato contro l’Empoli.