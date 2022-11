Stojković: “Vlahovic non era al 100%. Era troppo pericoloso fare entrare Jovic, perché…”

In conferenza stampa, l’allenatore della Serbia Dragan Stojković ha parlato dopo il 3-3 maturato contro il Camerun. Ha stupito la sua scelta di non fare entrare nessuno dei suoi due attaccanti in panchina, Vlahovic e Jovic. Questa la sua spiegazione:

“Dusan non era al 100% oggi. Abbiamo fatto due sostituzioni forzate dei centrali, Pavlovic e Veljkovic, e questo ha sconvolto troppo le nostre idee per far entrare Jovic. Era troppo pericoloso, perché il Camerun aveva quattro giocatori sulla nostra linea di fondo. Non siamo stati intelligenti, abbiamo giocato una buona partita, creato molte occasioni, segnato tre gol, ma non siamo stati abbastanza intelligenti per far finire la partita a nostro favore”.