Stop al business dei ritiri: Dalla Fiorentina l’ultima picconata. “I club di prima fascia hanno altre priorità”

La decisione di alcune società di calcio, tra le quali la Fiorentina, di non recarsi più in occasione del ritiro estivo pre-campionato nelle località di montagna rischia di causare un duro colpo di immagine per il marketing del Trentino.

I viola sono stati gli ultimi in ordine di tempo a dire che la squadra non andrà sulle Dolomiti in estate, non rinnovando l’accordo con Moena. I grandi club, negli ultimi anni, hanno cambiato le loro abitudini e per il ritiro precampionato la loro scelta ormai ricade su località vicine alla sede della società o su altri luoghi strategici da un punto di vista del marketing.

Si è detto pessimista l’Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni, secondo il quale i club di prima fascia non andranno più in Trentino facendo venir meno un business importante per le località montane che ospitavano (pagando) le squadre e in cambio vedevano arrivare turisti.