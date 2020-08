Stop all’Olimpico: la finale di Coppa Italia cambia (finalmente) sede

L’intento iniziale era forse quello di scimmiottare l’Inghilterra o la Francia, dove le finali delle coppe nazionali si giocano a Wembley o allo Stade de France, ma ha finito per diventare un epilogo in casa di Roma/Lazio. Dopo 12 anni però la sede della finale di Coppa Italia cambierà, complice anche la disponibilità dell’Olimpico per le gare di Euro 2021: secondo Sportmediaset infatti, è praticamente definita la nuova sede e sarà quella di San Siro. In Italia d’altronde non c’è l’impianto “federale” dedicato unicamente alla Nazionale ma, se non altro, nella prossima stagione l’atto conclusivo si terrà in una sede diversa.

