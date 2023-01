Stop esterno, avanti con gli attaccanti centrali. Da Petagna a Bonazzoli fino ad arrivare in Turchia, la Fiorentina cambia orizzonti di mercato

Stop per Brekalo e stop per l’attaccante esterno, la Fiorentina concentra l’attenzione più sugli attaccanti centrali, visto che Cabral e Jovic in questa prima parte della stagione hanno segnato tre gol a testa.

I nomi sul taccuino del ds Pradè non mancano, si va da Petagna del Monza (di proprietà però del Napoli) a Bonazzoli della Salernitana, cercato anche dalla Lazio per il Corriere dello Sport-Stadio.

Per La Nazione ci sono in corsa anche Sanabria del Torino e si attendono sempre notizie da Istanbul e dal Fenerbahce per quanto riguarda Joao Pedro. Sempre vivo, ma più sfumato l’interesse per Borja Mayoral. Il centravanti del Getafe sarebbe anche disponibile, ma per ora resta solo un’interessante suggestione.