Stovini: “Callejon può essere più decisivo di Chiesa. La Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni solo se messa bene in campo”

L’ex calciatore e tifoso della Fiorentina Lorenzo Stovini ha parlato a Lady Radio: “Alla Fiorentina serve ripartire dopo il mercato, sono arrivati giocatori importanti come Callejon che può essere più decisivo di Chiesa, di cui ancora aspetto le parole con molta curiosità. Sono due anni che non parla… Con lo Spezia credo che Iachini porterà avanti la sua idea, anche se io andrei su un 4-2-3-1 che sarebbe l’ideale per far rendere al meglio i giocatori in rosa. Con le due punte preferisco sempre Vlahovic, nonostante ciò che è successo a Milano, però va trovata l’identità di squadra. Penso che la Fiorentina, messa in campo bene, possa levarsi anche qualche soddisfazione”.

0 0 vote Article Rating