Stovini: “Che colpe ha Iachini se la squadra fa una prestazione come quella di Cesena? Giocatori tutti imbarazzanti”

L’ex giocatore e tifoso della Fiorentina Lorenzo Stovini ha parlato a Lady Radio: “La partita di Domenica è lo specchio del momento. Però lasciatemi dire che, nonostante tutti gli errori che ci sono stati, è inammissibile che una squadra vanti di due gol si faccia rimontare. Le colpe sono state date a Iachini, ma vorrei spezzare una lancia in suo favore: la difesa era quella titolare, eppure è stata imbarazzante. L’atteggiamento della squadra è stato totalmente sbagliato. Penso addirittura che lo Spezia avrebbe meritato di vincere alla fine. Rapporto tra squadra e allenatore? Non credo che il rapporto influisca sulla prestazione di Domenica. Se vinci 2-0, non vai a fare quelle figure anche se sei in rotta con il mister. Iachini non c’entra niente in questi casi, sei la Fiorentina e non puoi permettere di far vedere una cosa del genere. Ora si è deciso di fare il ritiro prima dell’Udinese, altra partita per niente facile. Rosa? La ritengo ottima e assembrata bene, però va gestita nella maniera giusta mettendo i giocatori nel loro ruolo. E’ vero che non è stato preso un centravanti, però in rosa ne hai tre. Bisognerebbe che se ne scegliesse uno da far partire sempre titolare, se si continua a farli girare ci rimettono e basta tutti e tre”.

