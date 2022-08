Stovini: “Con l’Empoli è sempre un derby e la Fiorentina dovrà prenderla con le molle. Tra Bajrami e Zurkowski c’è una squadra che ci guadagna. Difesa? Quarta ha bisogno della fiducia”

L’ex calciatore fiorentino, nonché tifoso viola, Lorenzo Stovini ha parlato a Radio Toscana del prossimo Fiorentina-Empoli. Tra gli argomenti toccati poi anche il mercato e la difesa di Italiano:

“La Fiorentina è partita certamente forte con le due vittorie, mentre l’Empoli ha perso la prima. Ma loro lo sentono come un derby per cui i Viola dovranno fare molta attenzione. Sicuramente non andrà ripetuta la partita dell’anno scorso e sono sicuro che non accadrà. E’ una sfida da prendere con le molle per i giocatori di Italiano”.

Poi un commento su un possibile scambio di mercato con l’Empoli: “Lo scambio Zurkowski per Bajrami gioverebbe molto di più alla Fiorentina, che avrebbe bisogno di un profilo del genere anche per l’Europa”.

Infine sui difensori viola: “Secondo me fanno tanta difficoltà nell’uno contro uno. Nastasic è stato bersagliato dai tanti infortuni e Quarta deve ritrovarsi. In questo momento si vede che non è in forma, anche dal punto di vista mentale. Si tratta di un ruolo in cui se sbagli la tua squadra prende gol. In più è giovane e quindi ha bisogno della fiducia. Nel calcio ci sono i titolari e chi non lo è, Quarta deve farsi trovare pronto”.