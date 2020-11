Stovini: “Mi auguro che i calciatori si rendano conto di aver toccato il fondo. Gli orecchi dei giocatori domenica si sarebbero tappati…”

L’ex calciatore di Serie A e tifoso viola Lorenzo Stovini ha parlato così a Lady Radio della situazione della Fiorentina: “Prandelli è arrivato da poco quindi necessita di un po’ di tempo per assestare il tutto. Questo non giustifica la ultime prestazioni. Gli alibi sono finiti, non c’entrano i moduli. Mi auguro che i calciatori si rendano conto di aver toccato il fondo, e si può ancora scavare anche se è difficile fare peggio di così. I momenti difficili è normale ci siano, ma senza una reazione diventa dura. Inoltre non c’è il pubblico, che in questi casi si fa sentire. Gli orecchi dei giocatori domenica si sarebbero tappati per i fischi”.

