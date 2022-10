Stovini: “Non sono d’accordo sul fatto che la Fiorentina a Bergamo abbia fatto un’ottima partita. Non ho mai visto Jovic arrabbiarsi…”

L’ex difensore Lorenzo Stovini, è intervenuto così a Radio Toscana: “Credo che la Fiorentina a livello difensivo stia facendo bene, ha subito tre gol in meno dello scorso anno. Il reparto arretrato credo sia l’ultimo dei problemi. Poi è chiaro che gli errori possono capitare come a Bergamo. Non sono molto d’accordo sul fatto che la Fiorentina a Bergamo abbia fatto un’ottima partita”.

Poi ha continuato: “L’Atalanta correva il doppio della squadra di Italiano. Non ho mai visto Jovic arrabbiarsi un po’. Era già tre anni che vivacchiava a Madrid. Adesso è un momento complicato per tutti gli attaccanti della Fiorentina”.