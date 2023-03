Stovini: “Peccato per gli alti e bassi iniziali che hanno danneggiato la Fiorentina. Prima o poi doveva arrivare lo sblocco dell’attacco”

Doppio ex ma grande tifoso viola, Lorenzo Stovini a Radio Bruno ha parlato proprio in vista della sfida viola con il Lecce di domani:

“La Fiorentina ha sempre avuto un po’ di alti e bassi, ora è un momento ottimo, l’importante è che rimanga la mentalità. Stiamo facendo bene nelle coppe ma anche in campionato l’andazzo è quello giusto. Gli attaccanti hanno iniziato a far vedere quanto possono valere, l’importante è non abbassare la guardia. Gli attaccanti? E’ normale che quando non si segna ci si facciano delle domande, prima o poi sarebbe dovuto arrivare uno sblocco. Mi dispiace che non si sia cominciato prima questo percorso, prima ci sono stati troppi alti e bassi che hanno danneggiato la squadra. Corvino? Ha sempre dimostrato competenza e passione, il Lecce di quest’anno è una dimostrazione, è un buon mix guidato da un ottimo allenatore. Bisogna rendere meriti a Corvino e all’allenatore oltreché alla rosa”.