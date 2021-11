Stovini: “Sognavo di giocare nella Fiorentina, ma Corvino non mi chiamò. Vlahovic? Un anno fa non lo conosceva neanche sua mamma”

L’ex difensore e tifoso della Fiorentina Lorenzo Stovini ha parlato a TWM Radio: “Da piccolo, in quanto tifoso viola, il mio riferimento era Passarella. Ci sono state tante voci su un mio approdo in riva all’Arno, ma mai qualcosa di concreto. In cuor mio l’unica speranza fu quando arrivò Corvino che doveva rifare la squadra, ma non mi chiamò. Mi sarebbe bastato un allenamento per essere contento”.

E poi sul caso Vlahovic ha aggiunto: “Lui è un giocatore della Fiorentina per adesso, e come tale spero che segni, ma proprio non capisco come si possa rifiutare un’offerta del genere. L’unica cosa a cui posso pensare è che ci sia già un accordo con un’altra squadra e che il giocatore non creda proprio nel progetto. Un anno fa neanche sua mamma lo conosceva…”.