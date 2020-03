Stovini: “Su Chiesa bisogna vedere le vere intenzioni di Commisso. Sono da capire i reali obiettivi…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Stovini è intervenuto su EuropaCalcio parlando di una possibile cessione di Chiesa a fine stagione: ” Bisognerà sempre vedere quali saranno le reali intenzioni della società, ovvero se allestire una squadra per puntare in alto oppure no. Sicuramente Commisso, appena è diventato Presidente della Fiorentina, non poteva cedere Chiesa, sarebbe stato un delitto. L’attuale numero uno viola è arrivato con tanto entusiasmo, ha portato una ventata nuova, quindi bisognerà capire quali sono i reali obiettivi della squadra in vista della prossima stagione”.