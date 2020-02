Gli ultimi minuti della partita contro il Milan potrebbero rappresentare il manifesto della Fiorentina del futuro. La strada è per il cambio modulo è finalmente tracciata: addio al 3-5-2, benvenuto 4-3-3. Se sarà nel futuro immediato o tra qualche settimana, è ancora presto per dirlo: ma l’intenzione del tecnico viola Beppe Iachini è chiara. Un cambiamento che va anche in direzione del ritorno di Ribery, con l’inserimento di un giocatore offensivo al posto di un difensore. Naturalmente dovrà giocoforza cambiare anche l’impostazione della partita: la Fiorentina non potrà più permettersi di aspettare così bassa la squadra avversaria, ma dovrà avere la personalità di provare a fare la partita.

Il tridente del futuro?

Un attacco composto da Chiesa, Cutrone e Vlahovic, in attesa del rientro dell’ex Bayern Monaco, stuzzica e non poco il palato dei tifosi. Senza dimenticarsi di Sottil e Ghezzal, due giocatori mal utilizzabili nel 3-5-2 che potrebbero trovare nuova luce con il cambio modulo. Pur in 10 contro 11, contro il Milan Iachini ha avuto il coraggio di togliere Castrovilli, inserire Cutrone e passare al 4-2-3. Una mossa che ha pagato dividendi preziosi e che poteva pagarne ancora di più, se solo Begovic non si fosse opposto al tiro ravvicinato di Caceres. E che la Fiorentina riproporrà in futuro, per la gioia di coloro che stanno aspettando da tempo questa novità a livello tattico.