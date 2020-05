L’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni ha parlato a Tuttosport del suo passato: “Quando la Roma stava per essere venduta dalla famiglia Sensi agli americani io ero chiuso perché in Primavera c’era un totem come Alberto De Rossi. Per fortuna avevo varie offerte, tra cui quella della Fiorentina. Alla fine però decisi di andare all’Inter, che mi corteggiava già da qualche anno”.

