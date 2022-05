Strepitosa Trevisan: la tifosa della Fiorentina vola in semifinale al Roland Garros

C’è un po’ di Firenze e di Fiorentina alle semifinali del Roland Garros. Martina Trevisan, tennista nata nel capoluogo fiorentino nel 1993, ha battuto la numero 18 al mondo Leylah Fernandez in tre set (6-2, 6-7, 6-3) ai quarti di finale dello Slam francese conquistando così un posto tra le magnifiche quattro del torneo transalpino. Super tifosa della Fiorentina, attualmente è numero 59 al mondo ma è destinata a salire sensibilmente nelle prossime settimane.

Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della Fiorentina (Berrettini 2019 New York, Berrettini 2021 Wimbledon, Berrettini 2022 Australian Open, Trevisan 2022 Roland Garros).