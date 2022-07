Dopo aver chiuso per l’arrivo di Luka Jovic dal Real Madrid, la Fiorentina ha intenzione di chiudere anche per Dodô. Secondo quanto riportato da TMW, nella giornata di domani è atteso in Italia il procuratore del terzino brasiliano.

L’obiettivo è di provare a limare gli ultimi dettagli e far collimare domanda e offerta. La Fiorentina vorrebbe chiudere l’operazione prima della partenza per Moena, prevista per il fine settimana.