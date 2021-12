Stretta per Ikone, ma il sogno rimane Berardi. Summit per la novità Nunez: il punto sul mercato della Fiorentina

Fiorentina attivissima sul mercato, con i dirigenti gigliati a lavoro per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Italino. Come riporta TMW, ci sarebbe stato un contatto diretto tra l’entourage di Agustin Alvarez del Penarol che gestisce anche gli interessi di Darwin Nunez del Benfica e Nicolas Burdisso. Il primo è un nome che ha seguito con interesse l’Inter in Sudamerica: attaccante versatile, numeri importanti in patria, è pronto per il grande salto. Presto, chiaramente, per pensargli sulle spalle l’eredità di Vlahovic, ma può essere un investimento importante tra presente e futuro. Diverso il discorso di Nunez, stimato dalla società gigliata e nome che piace in tutta Europa, soprattutto al Borussia Dortmund che pensa già al post Haaland.

Per quanto riguarda l’esterno invece, il sogno rimane Domenico Berardi. Il Sassuolo chiede 30/35 milioni, i viola ne offrono 20 con 7 di bonus. Distanza al momento da colmare, il fatto che i neroverdi stiano cedendo Jeremie Boga all’Atalanta potrebbe portare il club di Squinzi a non far partire altri giocatori sugli esterni. La Fiorentina spera nel colpo, intanto si cautela trattando con insistenza Jonathan Ikoné del Lille: ha già il sì del giocatore, mancano i dettagli sull’intesa col club francese.