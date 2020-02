Striscione della Fiesole per Pioli. L’allenatore del Milan applaude durante il coro per Astori FOTO FN

“Uomo vero e grande condottiero, Stefano per sempre uno di noi”. Con questo striscione, i tifosi della Fiorentina presenti in Fiesole hanno voluto omaggiare l’ex tecnico viola, ora sulla panchina del Milan, Stefano Pioli. Da segnalare anche il fatto che il tecnico rossonero ha applaudito durante il coro che i tifosi gigliati hanno fatto in onore di Davide Astori.