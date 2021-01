L’Allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa ha presentato in conferenza stampa la partita di domani parlando anche di Fiorentina: “Domani affrontiamo una squadra temibile come il Genoa, che ha messo dentro giocatori di livello internazionale, con una rosa super competitiva così come quella della Fiorentina. Inoltre i rossoblù non prendono gol da diverse partite, questo basta per capire qual è la loro forza”.

