Studiando Milenkovic per diventare…Sergio Ramos. Ecco Sadotti, il difensore della Fiorentina che sta attirando le attenzioni dell’Italia

Il futuro è tutto davanti ad Edoardo Sadotti, difensore centrale classe 2006 della Fiorentina e capitano dell’Italia Under 17. Il giocatore viola è nato ad Arezzo ed è poi approdato a 10 anni nel settore giovanile della Fiorentina, dopo aver militato nell’Olmoponte e nel Quarata. Sadotti è uno dei prospetti più fulgidi del vivaio gigliato. Il difensore gigliato è figlio d’arte, il padre Mirco infatti ha militato nel Milan, nel Lecce, ma anche a lungo in Serie B con Salernitana, Monza, Venezia e non solo.

Edoardo gioca con la formazione Under 17 di mister Galloppa e grazie alle sue prestazioni ha ottenuto la fiducia dell’Italia che disputerà i prossimi Europei di categoria in Ungheria a maggio. Difensore centrale di piede destro, Sadotti dispone di ottima tecnica, buone capacità nell’anticipo e capacità in costruzione. Il giovanissimo calciatore studia da vicino il serbo Nikola Milenkovic, giocatore della prima squadra della Fiorentina, ed ha come modello di riferimento un campione assoluto come Sergio Ramos. Originario di Arezzo, Sadotti studia al Liceo Sportivo e ogni giorno raggiunge in treno Firenze coniugando impegni sportivi e scolastici.

Il calciatore gigliato è un profilo da seguire con grande attenzione e che si sta facendo notare a livello nazionale ed internazionale. Il calciatore ha un contratto con la Fiorentina fino all’estate del 2025 ed è un elemento sul quale la dirigenza viola punta molto. Il futuro è tutto davanti a Sadotti, un prospetto da monitorare e gestire con cura.