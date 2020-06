“Stupiti dalla foto del sindaco”. Le reazioni in America alle parole di Nardella: Avanti tutta sul progetto Campi

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è rimasto perplesso e “amaramente stupito” per la foto che è stata fatta ieri dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, con in mano lo striscione “#IoStoConRocco”. Lo si legge stamani su La Repubblica.

Anche perché quel messaggio, dicono nel quartier generale di New York, non si è mai tradotto in fatti concreti: il restyling del Franchi è stato subito bloccato, con l’effetto di spingere Commisso a investire sull’area Mercafir, i cui costi sono lievitati da 22 a 57 milioni a bando aperto, per poi rilanciare Campo di Marte e archiviare il primo progetto.

Da “quando Barone ha chiuso l’accordo con Campi Bisenzio – arriva un ulteriore messaggio dall’America – in appena sei giorni hanno parlato tutti”. Nardella viene definito come “a good boy”, un bravo ragazzo, ma probabilmente non la controparte ideale per un imprenditore pragmatico come Commisso che aveva chiesto tre condizioni per fare lo stadio a Firenze. È rimasta l’ipotesi Campi Bisenzio. Nardella la considera come l’ultima, Commisso la prima e unica.