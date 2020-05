Su Bonaventura il Toro spinge. La Fiorentina che fa?

Primi giorni di lavoro per Davide Vagnati. Dopo aver preso contatto con la squadra e con Longo con ripetuti blitz al Filadelfia, il nuovo direttore sportivo si è messo al lavoro per preparare il Toro che verrà. E per prima cosa ha affrontato il discorso Bonaventura (calciatore cercato anche dalla Fiorentina), che è quello che sta più a cuore visto che si tratta del classico giocatore di cui il Toro ha assolutamente bisogno per scrollarsi di dosso la precarietà di quest’ultimo, duraturo, periodo. Da valutare se nelle prossime settimane ci sarà un rilancio viola per il trequartista in scadenza con il Milan.